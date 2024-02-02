تعرف على طرق شراء تذاكر مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 وما هي الأسعار؟

يسعى الاتحاد إلى تلافي النتائج السلبية التي يحققها هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وابتعاده عن المنافسة للغاية منذ الجولات الأولى بأداء جيد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يستضيف خصمًا بتطلعات أخرى يطمح لقلب الطاولة وهو الفيصلي الذي يريد تحقيق المفاجأة الكبرى بإقصاء رفاق المصري أحمد حجازي.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الاتحاديون، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2023-2024؟

طرح نادي الفيصلي تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر منصة "إيفينتو"..

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ما أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا.. وأتت على النحو التالي:-

الدرجة الموحدة 30 ريالًا سعوديًا الدرجة الممتازة 100 ريال سعودي المنصة الفضية 400 ريال سعودي المنصة الذهبية 1000 ريال سعودي

ما موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2023- 2024؟

موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر.