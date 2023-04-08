ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يطمح الأهلي لمواصلة تصدر مسابقة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي التي حققها الجولة الماضية، حين يستضيف العين في الجولة 28 من عمر البطولة.

فريق المدرب بيتسو موسيماني يطمح للظهور بأفضل شكل ممكن قبل العودة للدوري السعودي مكانه المعتاد بين الكبار.

يلتقي بالعين صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة ولا مجال للخطأ من رجال المدرب موسيماني أمام جمهورهم.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والعين؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "مكاني"..

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الأهلي والعين

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين؟

تم إعلان طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين وتبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة وتصل إلى 200 ريال.

ما هو موعد مباراة الأهلي والعين؟

موعد مباراة الأهلي والعين هو يوم الإثنين 10 أبريل 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل..

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - العين الإثنين 10 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

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