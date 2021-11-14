ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر والجابون؟
يستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك على ستاد برج العرب.
حسم المنتخب المصري المنافسة في المجموعة بعد تعادله الأخير مع أنجولا بهدفين لمثلهما، حيث وصل للنقطة 11 وضمن التأهل للدور الثالث.
منتخب الجابون هو من أهدى بطاقة العبور لمنتخب مصر، فقبل مباراة الأخير ضد أنجولا فاز الأول على ليبيا واقتنص المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وتراجع المنتخب الليبي إلى المركز الثالث.
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بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم في مشاهدة مباراة مصر الجابون من الملعب، وفي هذا التقرير نتعرف على كل شيء عن تذاكر المباراة.
ما هو موعد مباراة مصر والجابون؟
موعد مباراة مصر والجابون هو يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة مصر والجابون؟
طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذكرة مباراة مصر والجابون، وهي عن طريق موقع تذكرتي.
تتاح أيضًا على الموقع تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، ويمكنك الحجز من خلاله.
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ما هي أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون؟
هناك 3 فئات لتذاكر مباراة مصر والجابون لكل فئة سعر مختلف عن الأخرى.
الفئة
السعر
المقصورة الأمامية
300 جنيه
الدرجة الأولى
100 جنيه
الدرجة الموحدة
50 جنيه