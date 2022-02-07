ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية؟

يخوض نادي الهلال السعودي مباراة صعبة للغاية حين يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

الهلال، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، تمكن من تحقيق فوز عريض على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في مباراة الدور ربع النهائي، ليحجز موعدًا أمام بطل دوري أبطال أوروبا في المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، ستكون هذه المشاركة الثانية أيضًا بالنسبة إلى نادي تشيلسي في البطولة، بعد أن خاض منافساتها للمرة الأولى في عام 2012، وحينها اكتفى بالمركز الثاني.

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي من خلال موقع ticketmaster.ae، والمخصص لتذاكر كأس العالم للأندية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021، والحد الأدنى للسعر هو 25 درهمًا والأعلى هو 150 درهم إماراتي.

الفئة السعر الفئة 1 150 درهمًا الفئة 2 100 درهم الفئة 3 50 درهمًا الفئة 4 25 درهمًا

ما هو موعد مباراة الهلال وتشيلسي؟

موعد مباراة الهلال وتشيلسي هو الأربعاء 9 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.