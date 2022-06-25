ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022..

يحل نادي الفيصلي ضيفًا على نادي الهلال في ستاد الملك فهد الدولي، وذلك في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتاج الهلال للفوز بالمباراة للتتويج باللقب دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد والباطن التي تقام في نفس الموعد، حيث يحتل الزعيم الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة عن العميد الوصيف، وفي حال الخسارة أو التعادل مع العنابي، سيذهب اللقب للنمور في حال الفوز على السماوي.

أما نادي الفيصلي فهو أحد الفرق المهددة بالهبوط من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز 11 برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، والخسارة قد تتسبب في ذهابه للدرجة الأولى الموسم القادم.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من الملعب، فسيقوم موقع جول بإرشادك على أسعار وطرق حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي.

ما هي طرق شراء تذاكر الهلال والفيصلي؟

لم يتم طرح تذاكر مباراة الهلال والفيصلي حتى الآن، ومن المنتظر طرحها عبر موقع تذاكر الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع سيتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي، وسيتم الإعلان عنها مع طرحها خلال الساعات القادمة.

ما هو موعد مباراة الفيصلي والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.