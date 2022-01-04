ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي؟

بطولة جديدة تدق باب الهلال، عندما يلتقي مع الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي لحساب كأس السوبر السعودي.

مباراة مثيرة متوقعة خصوصًا مع ما يعيشه مدرب الهلال، ليوناردو جارديم، من ضغوطات الإقالة في حالة الخسارة.

وللمصادفة التقى الفريقان قبل أيام في الدوري السعودي بأحد أكثر المباريات إثارة، عندما حوّل الهلال تأخره بهدفين لفوز بثلاثية.

وتُوِّج الموج الأزرق بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بدرع كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على التعاون بالنهائي.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والفيصلي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

تم طرح تذاكر السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي على موقع ticketmx، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه، ويمكن الحصول على التذاكر من (هنا).

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والفيصلي إلى 15 فئة مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 35 ريالًا، والأغلى تصل إلى 1000 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات 35 ريالًا F2 عائلات 35 ريالًا C 35 ريالًا D 35 ريالًا H1 35 ريالًا H2 35 ريالًا H3 35 ريالًا H4 35 ريالًا L1 35 ريالًا L2 35 ريالًا L3 35 ريالًا L4 35 ريالًا G 1000 ريال S1 500 ريال S2 500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي هو الخميس الموافق 6 يناير 2022، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.