ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2022-23؟

يحل نادي الفيحاء ضيفًا على نادي الهلال في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
افتتح الزعيم مبارياته في الموسم الجديد بالفوز على الخليج الصاعد حديثًا بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب.
على الجانب الآخر، خسر نادي الفيحاء في الجولة الأولى من نادي ضمك، ليتواجد في المركز الحادي عشر دون أي نقطة.
بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2023.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟
لم يتم حتى الآن طرح تذاكر مباراة الهلال والفيحاء، لكن من المتوقع توفرها في الساعات القادمة عبر موقع تذاكر الهلال.
بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟
لم يعلن حتى الآن عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء، وسنتعرف على تكلفة الحصول على مقعد بمجرد طرح التذاكر.
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ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟
موعد مباراة الهلال والفيحاء، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأربعاء 31 أغسطس 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الفيحاء
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
SSC
الأمير فيصل بن فهد
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