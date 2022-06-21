ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟
يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.
فاز الهلال على أبها في الجولة السابقة، وذلك بعد الانتصار الأهم في الموسم على الاتحاد، والذي جعله يتساوى في النقاط مع العميد في الصدارة برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما.
قدم نادي الفتح موسمًا رائعًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب وضمن بشكلٍ كبير البقاء في دوري المحترفين، حيث يمتلك 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.
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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح؟
طرحت تذاكر مباراة الهلال والفتح على منصة تذكرتي، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟
هناك فئتان لتذاكر مباراة الهلال والفتح الموحدة والمنصة، وسعر الأولى هو 40 ريالًا، والثانية 500 ريال
الفئة
السعر
الموحدة
40 ريالًا
المنصة
500 ريال
ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟
موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 يونيو 2022.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفتح - الهلال
الخميس 23 يونيو 2022،
SSC
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية