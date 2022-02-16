ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة وقوية تجمع بين الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال لم يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء وكذلك لقاء الاتفاق في الجولة 20 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز الرابع، وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

على الجانب الآخر، الشباب يطمح لمواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر وملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب، خاصة بعد فوزه في آخر مباراتين، وسيسعى لاستغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الهلال للخروج بنقاط المباراة كاملة.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال والشباب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته أمام الشباب عبر موقعه الرسمي tickets.alhilal، ولا توجد طريقه أخرى لشراء التذاكر إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستقوم بتسجيل الدخول، ثم اختيار التذاكر ومقعدك، وفي آخر خطوة ستقوم بالدفع لإتمام شراء التذكرة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 30 ريال وحتى 6000 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 30 ريال F2 عائلات 30 ريال C 30 ريال D 30 ريال H1 50 ريال H2 50 ريال H3 50 ريال H4 50 ريال L1 50 ريال L2 50 ريال VIP BOX1 6000 ريال VIP BOX2 6000 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر..