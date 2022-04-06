ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستعد نادي الهلال لمباراة قوية ضد نادي الشارقة، تجمع بينهما في ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

يخوض الهلال البطولة هذا العام وهو حامل اللقب، والذي حصل عليه بعد الفوز على نادي بوهانج الياباني.

بدأ الشارقة مشواره في البطولة من الملحق، وواجه فيه نادي الزوراء العراقي، وبعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله فاز الفريق الإماراتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد المباراة منتظرة بين الفريقين ويرغب العديد من المشجعين في حضورها، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشارقة؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 15 ريالًا وحتى 150 ريالًا.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 15 ريالًا F2 الشارقة 15 ريالًا C الهلال 15 ريالًا D الهلال 15 ريالًا H1 الهلال 15 ريالًا H4 الهلال 15 ريالًا L1 الهلال 15 ريالًا L3 الهلال 15 ريالًا L4 الهلال 15 ريالًا S1 150 ريالًا S2 150 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال والشارقة؟

موعد مباراة الهلال والشارقة هو يوم الجمعة 8 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 بتوقيت الإمارات.