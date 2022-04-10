ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستعد نادي الهلال لمباراة قوية ضد الريان ، تجمع بينهما في ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

افتتح الهلال النسخة الحالية من البطولة بتحقيق الفوز على الشارقة بنتيجة 2-1 في مجموعة تضم أيضًا الريان واستقلول.

والمباراة المقبلة ضد الريان الذي انتصر في مباراته الافتتاحية ضد استقلول بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

ولأن دور المجموعات تقام بصورة مجمعة في المملكة العربية السعودية، فلا يريد أحد تفويت المواجهات الهامة وبالأخص للهلال، وفي التقرير الآتي نعرض لكم آلية شراء تذاكر مباراة الهلال والريان وأسعارها.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والريان؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والريان؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 15 ريالًا وحتى 150 ريالًا.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 15 ريالًا F2 الريان 15 ريالًا C الهلال 15 ريالًا D الهلال 15 ريالًا H1 الهلال 15 ريالًا H4 الهلال 15 ريالًا L1 الهلال 15 ريالًا L3 الهلال 15 ريالًا L4 الهلال 15 ريالًا S1 150 ريالًا S2 150 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال والريان؟

موعد مباراة الهلال والريان هو يوم الإثنين 11 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 08:15 مساءً بتوقيت السعودية، 09:15 بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الريان الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 21:15 الإمارات SSC HD7 , beIN SPORTS AFC HD,

أبو ظبي آسيا، الكأس 7 الأمير فيصل بن فهد

ما هي شروط وتعليمات حضور مباراة الهلال والريان؟

لا يلزم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مثل مدرجات الملاعب.

إثبات حالة التحصين في توكلنا

يُلغى التباعد بين الجماهير في المنشآت والملاعب الرياضية.

يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة داخل المنشآت الرياضية، مثل المنصات والقاعات المغلقة وما في حكمها

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الإتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.