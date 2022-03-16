ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل الأهلي ضيفًا على الهلال على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021-2022.

صعد نادي الهلال للمركز الثاني في جدول الترتيب، بعد الفوز على الراد في المباراة السابقة وفوز الاتحاد على الشباب.

أما الأهلي فيعيش موسم للنسيان، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة فقط، ولا تفصله إلا 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

سيكون اللقاء منتظر للجمهور، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2021-2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

تتواجد تذاكر مباراة الهلال والأهلي على موقع تذاكر الهلال، وهو الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر.

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عند الدخول على صفحة اللقاء، ستضغط على احجز هنا، وعليك اتباع الخطوات بعد ذلك للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

تتراوح أسعار مباراة الهلال والأهلي بين 40 و75 ريالًا حسب درجة المقعد.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 40 ريال F2 عائلات الأهلي 40 ريال C الهلال 40 ريال D الأهلي 40 ريال H1 الهلال 75 ريال H2 الهلال 75 ريال H3 الهلال 75 ريال H4 75 ريال L1 الهلال 75 ريال L4 75 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.