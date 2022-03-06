ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال والاتحاد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

الهلال تحت قيادة رامون دياز، يقدم مستويات مميزة كان آخرها الفوز بالديربي أمام النصر برباعية في الجولة الماضية، وسيعمل على تكرار الفوز لمواصلة الزحف نحو القمة.

على الجانب الآخر، الاتحاد هذا الموسم عينه على الفوز ببطولة الدوري ويسير بخطى ثابتة لتحقيق هدفه، وكان آخر تلك الخطوات الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر العميد ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد لعب 23 مباراة، بينما يأتي الهلال في المركز برصيد 40 نقطة بعد لعب 20 مباراة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والحزم.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد؟

سيطرح الهلال تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية أمام الاتحاد عبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد؟

من المنتظر أن تتراوح أسعار تذاكر المباراة من 50 وإلى 150 ريال سعودي لمقاعد واجهة الملعب، وسيتم تخصيص 70% من سعة الملعب لجماهير الهلال، بينما سيتم تخصيص المتبقى لجماهير الاتحاد.

وستصل أسعار التذاكر الفضية إلى 800 ريال، بينما ستكون الذهبية 1000 ريال.

الفئة السعر واجهة الملعب 150 ريال فضية 800 ريال ذهبية 1000 ريال أفراد وعائلات بلاتينيوم 1200 ريال أفراد بلس 2500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 8 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.