ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022..

يستضيف نادي الهلال نادي أبها في ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الهلال بالكلاسيكو على الاتحاد في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليضيق الفارق بينه وبين العميد المتصدر إلى 3 نقاطٍ فقط.

أما نادي أبها، فقد تعادل مع الأهلي في المباراة السابقة، وضمن بشكلٍ كبير البقاء في دوري المحترفين برفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من الملعب، فسيقوم موقع جول بإرشادك على أسعار وطرق حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها.

ما هي طرق شراء تذاكر الهلال وأبها؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد أبها عبر موقع تذاكر الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع سيتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر الهلال وأبها؟

أعلن نادي الهلال توافر الفئة الموحدة لتذاكر مباراته ضد أبها، وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر تغريدة تشير إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 20 حتى 30 ريالاً.

الفئة السعر الموحدة 20 - 30 ريالًا

ما هو موعد مباراة أبها والهلال؟

موعد مباراة أبها والهلال في الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة أبها والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.