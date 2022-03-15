ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مواجهة تجمع بين النصر والفيحاء ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي.

النصر تعادل مع الاتفاق بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

فيما تمكن الفيحاء في الجولة الماضية من الفوز على الباطن بهدف دون رد، لينهي سلسلة من التعثر في أربع مباريات متتالية بتعادلين وخسارتين.

ويحتل الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاثين نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

لم تطرح تذاكر مباراة النصر والفيحاء حتى الآن، لكنها ستكون عبر موقع مرسول كما هي العادة في المباريات على ملعب "العالمي"، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

من المتوقع أن يكون هناك 11 فئة لتذاكر مباراة النصر والفيحاء كما جرت العادة في مباريات "العالمي"، أقلها بـ30 ريال وأغلاها بـ6565 ريال.

أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء

الفئة السعر C,K 30 ريال D,I 35 ريال B,L,I,E 48 ريال A,M,F,H 65 ريال G 83 ريال Sports Longue 304 ريال Gallery Longue 435 ريال Gallery Longue + 478 ريال Platinum Longue 1000 ريال membership lounge 3000 ريال Terrace 6565 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء هو يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.

