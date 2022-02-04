ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟
يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر والطائي في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.
النصر تمكن من الفوز على التعاون بهدف نظيف ليقفز إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويستمر في سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة.
بينما لم يحقق الطائي أي انتصار بعد في العام الحالي ويحتل ترتيبًا متأخرًا في جدول الدوري.
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وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والطائي؟
طُرحت تذاكر مباراة النصر والطائي عبر موقع مرسول، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟
11 فئة لتذاكر مباراة النصر والطائي، أقلها بـ30 ريال وأغلاها بـ6565 ريال.
أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي
الفئة
السعر
C,K
30 ريال
D,I
35 ريال
B,L,I,E
48 ريال
A,M,F,H
65 ريال
G
83 ريال
Sports Longue
304 ريال
Gallery Longue
435 ريال
Gallery Longue +
478 ريال
Platinum Longue
1000 ريال
membership lounge
3000 ريال
Terrace
6565 ريال
ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟
موعد مباراة النصر ضد الطائي هو يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الطائي
الأحد 6 فبراير 2022،
SSC
مرسول بارك