ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2021-22.

رغم فوز النصر على الأهلي في مباراته الأخيرة، إلا أنه يعاني هذا الموسم على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

نادي الطائي الصاعد حديثًا يعاني كذلك، فهو في قاع الترتيب برصيد 10 نقاطٍ فقط، ولم يفز إلا بثلاث مبارياتٍ فقط وتعادل واحدة منذ بداية الموسم فيما خسر 8 مباريات.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة النصر والطائي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والطائي؟

طرح نادي الطائي تذاكر مباراته ضد النصر على موقع ticketmx.com، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي من 30 ريال وتصل إلى 250 ريال.

الفئة السعر A الطائي 30 ريال B الطائي 30 ريال C النصر 30 ريال FAMILY 30 ريال VIP SILVER 250 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟

موعد مباراة النصر والطائي هو الجمعة 10 ديسمبر 2021 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:25 بتوقيت السعودية، 14:25 بتوقيت مصر.