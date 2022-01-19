ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون؟

يحل النصر ضيفًا على التعاون في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

النصر يدخل المباراة الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي 32 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الأول.

أما التعاون فيحتل المركز 13 برصيد 17 نقطة فقط وسقط أمام الهلال في الجولة الماضية، بعد أن نجح في الفوز المباراتين السابقتين على ضمك والحزم.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء النصر والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والتعاون؟

رغم ضيق الوقت حتى موعد المباراة، لم يطرح نادي التعاون حتى الآن تذاكر مباراته أمام النصر في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وفي الغالب يتم طرح مباريات التعاون على أرضه عبر منصة مكاني، ولم يتم إدراج المواجهة أمام النصر حتى الآن.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون؟

من المنتظر أن يتحدد سعر تذكرة مباراة النصر والتعاون بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وفي الغالب تتراوح الأسعار بين 10 و100 ريال، حسبما اعتاد التعاون طرح تذاكر مبارياته في السابق.

الفئة السعر فئة 3 شمالي 10 ريال فئة 2 شمالي 10 ريال فئة 2 جنوبي 10 ريال فئة 3 جنوبي 10 ريال عائلات جنوبي 10 ريال عائلات شمالي 10 ريال منصة سفلية 100 ريال منصة علوية 100 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة و40 دقيقة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية و40 دقيقة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.