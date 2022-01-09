ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيصلي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فبعد الخسارة من الشباب في المباراة الأخيرة، تجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الفيصلي، حاله لا يختلف كثيرًا عن الراقي، فالفريق خسر في آخر مبارياته أمام الهلال بعدما كان متقدمًا عليه بهدفين دون رد، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس لتحسين مركزه في الدوري والهروب من مناطق الهبوط.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي؟

اعتاد نادي الفيصلي طرح تذاكر مبارياته عبر موقع إيفينتو ويمكن الحجز من هنا

لم يتم فتح باب حجز التذاكر بعد ولكن من المتوقع أن يكون ذلك خلال الساعات القادمة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي؟

في الغالب، تتراوح تذاكر مباريات الفيصلي على ملعبه بين 30 و250 ريال سعودي حسب الدرجة الخاصة بالمقاعد.

الفئة السعر A 30 ريالًا B 30 ريالًا C 30 ريالًا FAMILY 30 ريالًا VIP SILVER 250 ريالًا

ما هو موعد مباراة الفيصلي والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة 16 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 11 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 مساءً بتوقيت السعودية، 17:05 مساءً بتوقيت مصر.