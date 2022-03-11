ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

بلال محمد
al ittihad Twitter

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ 24 عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الشباب والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر نادي الاتحاد من الهلال في مباراته الأخيرة المؤجلة من الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، فتوقف رصيده عند 54 نقطة ومازال في الصدارة.

الشباب هو وصيف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، ولا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاقتراب من العميد المتصدر والهروب من مطارديه النصر والهلال.

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وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

طرح الشباب تذاكر مباراته مع الاتحاد عبر موقع (ticketmx)، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد من 100 ريال وحتى تصل إلى 25000 ريال.

الفئة

السعر

F1 عائلات الشباب

100 ريال

F2 عائلات الإتحاد

100 ريال

C الشباب

100 ريال

H1 الشباب

150 ريال

H2 الشباب

150 ريال

H3 الشباب

150 ريال

H4

150 ريال

L1 الشباب

150 ريال

L2 الشباب

150 ريال

L3 الشباب

150 ريال

L4

150 ريال

G

2000 ريال

VIP BOX1

25000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الشباب - الاتحاد

الأحد 13 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر

SSC

ستاد الأمير فيصل بن فهد