ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة التعاون والنصر في الجولة الثانية منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز النصر بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم بهدفٍ دون رد، أما التعاون فقد انتصر على الفتح بهدفين دون رد.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة التعاون والنصر؟

طرح نادي التعاون تذاكر مباراته أمام النصر، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية عبر موقع ticketmx.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة التعاون والنصر؟

وتتراوح الأسعار بين 10 ريال و300 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة السعر فئة 3 شمالي 15 ريال فئة 2 شمالي 10 ريال فئة 2 جنوبي 10 ريال فئة 3 جنوبي 15 ريال عائلات جنوبي 10 ريال عائلات شمالي 10 ريال منصة سفلي 50 ريال منصة علوي 300 ريال

ما هو موعد مباراة التعاون والنصر؟

موعد مباراة النصر والتعاون، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - النصر السبت 3 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة التعاون والنصر؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.