ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وضمك؟

يستقبل مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ضمك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ضمك بدأ الموسم الحالي بشكل قوي للغاية، ولكنه تراجع وتذبذبت نتائجه مؤخرًا، ولكنه استفاق في الجولة الماضية وفاز على الطائي، وسيهدف لمواصلة الانتصارات أمام الراقي للاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر الأهلي يمر هذا الموسم بفترة عصيبة، فبعد مرور 17 جولة لم يحقق الراقي إلا 4 انتصارات فقط، ويتواجد في مكانة لا تليق باسم قلعة الكؤوس، وبالتدعيمات الجديدة سيهدف الفريق إلى تصحيح مساره وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي لمصالحة جماهيره.

وإذا أردت حضور المباراة الهامة من الملعب، جول يرشدك لكل ما تحتاجه في هذا التقرير.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وضمك؟

طُرحت تذاكر مباراة وضمك المقرر لها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية على الموقع الرسمي لنادي ضمك.

بعد الدخول إلى الموقع، قم بالتسجيل واختيار فئة التذاكر المناسبة لك، وقم باختيار مقعدك بعد ذلك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وضمك؟

تُقسم التذاكر إلى 8 فئات فقط، الفئة الأقل بـ15 ريال، والأعلى بـ 75 ريال.

الفئة السعر عوائل A 15 ريال عوائل B 15 ريال C 50 ريال D 50 ريال E 15 ريال F 15 ريال منصة 75 ريال ممتاز 75 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد ضمك؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في الجولة 18 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 21 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر.