ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

يستقبل الأهلي، على ملعبه الأمير عبد الله الفيصل، فريق الطائي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد، وسيأمل لبداية تحسين مساره أمام الطائي، وتحسين وضع الفريق في سلم الترتيب، إذ يحتل قلعة الكؤوس المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الطائي خسر في الجولة الماضية من أبها، ويحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والطائي في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الأهلي والطائي هي موقع مكاني.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الطائي والتي ستقام عند الساعة 8:45 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/7HitK6NteE https://t.co/NixMks5c3s — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 7, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

قررت إدارة الأهلي طرح تذاكر مباراة الفريق أمام الطائي، بسعر موحد لجميع درجات الملعب، وهو 10 ريال.

الفئة السعر الموحدة 10 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الطائي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الطائي هو السبت 12 مارس 2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.