ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشباب؟

يخوض النادي الأهلي السعودي تحديًا صعبًا عندما يستضيف نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

الأهلي سقط في فخ الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي، وذلك عندما خسر أمام الرائد بهدف دون رد في الجولة 14، ليتواصل بذلك تراجع "الراقي" بشكل ملحوظ على مستوى النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

أما الشباب، فيمر بحالة جيدة للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يدخل المنافسة على اللقب بصورة واضحة مع الاتحاد وضمك، وسيكون الفوز على الأهلي سبيله لمواصلة المطاردة.

وإذا أردت حضور القمة من الملعب، جول يرشدك لكل ما تحتاجه في هذا التقرير.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والشباب؟

طُرحت مباراة الأهلي والشباب المقرر لها بملعب الجوهرة المشعة على موقع مكاني.

بعد الدخول إلى الموقع، قم بالتسجيل واختيار فئة التذاكر المناسبة لك، وقم باختيار مقعدك بعد ذلك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والشباب؟

تُقسم التذاكر إلى 4 فئات فقط، الفئة الأقل بـ15 ريال، والأعلى بـ 300 ريال.

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الشباب والتي ستقام عند الساعة ٧:٥٠ من مساء يوم غدٍ السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/7HitK6NteE pic.twitter.com/1Z6ypIjvEH — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 31, 2021

الفئة السعر موحدة 15 ريال فضية 30 ريال ذهبية 150 ريال رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الشباب؟

موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي هو يوم السبت 1 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 19:50 مساءً بتوقيت السعودية، 18:50 مساءً بتوقيت مصر.