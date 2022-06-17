ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري 2021-22 ...

يستضيف ستاد وي الأهلي السلام مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفريقان في آخر مباراتين لهما قبل القمة، إذ تمكن المارد الأحمر من الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين، إثارة ومتعة كبيرة إذ حسم الأهلي ديربي القاهرة لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة مصر وغينيا من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك؟

قررت رابطة الدوري المصري، في وقت سابق تخفيض سعر التذكرة الموحدة إلى 75 جنيه.

التذكرة السعر الموحدة 75 جنية

متى موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري هو يوم الأحد 19 يونيو 2022،، وستقام في ستاد وي الأهلي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.