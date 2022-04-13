ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يحل نادي الرجاء المغربي ضيفًا على النادي الأهلي في ستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

خسر الأهلي آخر مبارياته في الدوري من نادي المصري بهدفٍ دون الرد، لكنه بقي في الصدارة بنفس رصيد الزمالك الوصيف، والذي فاز على مصر المقاصة في نفس التوقيت.

على صعيد دوري الأبطال، تأهل المارد الأحمر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نادي صن داونز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السوداني.

أما نادي الرجاء، فقد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وصعد معه وفاق سطيف فيما ودع أمازولو وحوريا.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي والرجاء.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والرجاء؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي والرجاء من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

وأكد الأهلي أن سلطات الأمن سمحت بحضور 9 آلاف مشجع لمباراة الرجاء.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرجاء؟

توجد فئتان لتذاكر مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحد أدنى 100 جنيهًا وأقصى 500 جنيهًا.

الفئة السعر الدرجة الثالثة 100 جنيهًا المقصورة الرئيسية 500 جنيهًا

ما هو موعد مباراة الأهلي والرجاء؟

موعد مباراة الأهلي والرجاء هو السبت 16 أبريل 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المغرب.