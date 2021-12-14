ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي 2021؟

تترقب الجماهير الإفريقية بصفة عامة، وجماهير مصر والمغرب بصفة خاصة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021، والتي تجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021 في قطر للمرة الرابعة على التوالي، حيث يستضيف استاد أحمد بن علي بنادي الريان مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي المصري مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2021، بعد أن توج باللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

أما الرجاء المغربي، فيخوض مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2021، بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري في نهائي البطولة بنتيجة 2-1.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي 2021.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والرجاء؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي التفاصيل الخاصة بطرق شراء تذاكر المباراة حتى الآن.

لكن تذاكر النسخة الماضية من بطولة السوبر الإفريقي والتي أقيمت أيضًا في قطر تم طرحها عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.

وحسب تقارير صحفية مختلفة، فإن تذاكر النسخة الحالية سيتم طرحها للبيع خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة القطرية، الدوحة، في أكشاك مخصصة لذلك لتسهيل عملية البيع، إلى جانب بيع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرجاء؟

مع عدم الإعلان بشكل رسمي عن طرح تذاكر مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، فإن سعر التذاكر لم يُعلن بعد.

لكن تذكرة النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي كانت بقيمة موحدة، وبلغت 50 ريالًا قطريًا.

ما هو موعد مباراة الأهلي والرجاء؟

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي هو الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.