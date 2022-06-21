ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟
يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة صعبة تجمع بين الأهلي والرائد، وذلك في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.
يعيش النادي الأهلي موسم صعب قد ينتهي بهبوطه من دوري المحترفين، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.
ستكون المباراة صراع مباشر على الهروب من الهبوط، فالرائد يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، والفائز من اللقاء سيخطوا خطوة كبيرة نحو البقاء.
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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟
طرحت تذاكر مباراة الأهلي والرائد على منصة مكاني، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟
أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن تذاكر مباراة الفريق ضد الرائد في الجولة 29 ستكون مجانية للجميع.
وجاء في بيان الراقي: "طوال تاريخ هذا النادي لم يتجاوز أزمة أو يصل يومًا إلى منصة تتويج إلا وكان للمدرج الأول في المملكة بصمة ووقفة لا تنسى".
ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد هو الخميس 23 يونيو 2022 على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الأهلي - الرائد
الخميس 23 يونيو 2022،
SSC
الجوهرة المشعة