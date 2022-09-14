ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مباراة الأهلي وأحد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة في موسم 2022-23 من دوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو.

الأهلي لم يبدأ مشواره في دوري يلو بالطريقة المنتظرة للنادي وعشاقه، بعد أن تعادل أمام القيصومة في الجولة الأولى، وسقط أمام الأخدود بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، لكنه بدأ الاستفاقة من الجولة الثالثة بالفوز على نادي الخلود بهدف دون رد، ثم عاد للتعثر بالتعادل سلبيًا أمام العروبة في الجولة الرابعة.

أما نادي أحد، فيعيش وضعًا مماثلًا تمامًا لوضع الأهلي، بعد أن تعادل في أول جولتين، أمام نجران وجدة، قبل أن يخسر أمام الجبلين في الجولة الثالثة، لكنه حقق فوزًا ثمينًا على حساب العين في الجولة الماضية بهدف نظيف.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والأحد عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

Shahid

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد من 20 ريال وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر الفئة الموحدة 20 ريال فئة الممتاز 50 ريال الفئة الفضية 100 ريال الفئة الذهبية 200 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي وأحد في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي وأحد في الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، على ملعب نادي الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة