ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يحل نادي وفاق سطيف الجزائري ضيفًا على النادي الأهلي في ستاد السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

ووصل الأهلي إلى نصف النهائي بعد إقصاء الرجاء المغربي بالفوز ذهابًا على أرضه 2-1 والتعادل في الإياب 1-1.

أما وفاق سطيف، فنجح في إقصاء الترجي التونسي بعد التعادل السلبي على أرضه والفوز إيابًا بهدف دون رد.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وإذا أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

وأكدت التقارير الصحفية أن سلطات الأمن سمحت للنادي الأهلي بحضور 20 ألف مشجع لمباراة وفاق سطيف.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سيف؟

توجد فئتان لتذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 500 جنيه.

الفئة السعر الدرجة الثالثة 100 جنيه المقصورة الرئيسية 500 جنيه

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف؟

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف هو السبت 7 مايو 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الجزائر.