ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والأهلي؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير محمد بن فهد.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة، وسيعمل على مصالحة جماهيره ومحاولة تحسين المسار بعد الخسارة الأخيرة من الاتحاد في ديربي جدة بالجولة الماضية.

على الجانب الآخر الاتفاق هذا الموسم، يصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي للنجاح في مهمته، خاصة أن موقفه في الاستمرار بالبطولة سيتصعب جولة بعد جولة إن لم يحسن مساره.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق هي موقع ticketmx.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق؟

هناك 8 فئات لتذاكر مباراة الأهلي والاتفاق، وأسعارها كالتالي..

الفئة السعر A افراد الاتفاق 30 ريال Bافراد 30 ريال C عوائل الاتفاق 30 ريال D عوائل 30 ريال E افراد الاهلي 30 ريال F افراد 30 ريال G المنصة الذهبية 500 ريال Balcony 450 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق؟

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق هو الجمعة 4 مارس 2022 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.