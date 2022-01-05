ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟

يستعد نادي الاتحاد لمباراة هامة ضد الفيحاء، وذلك في الجولة 16 من الدوري السعودي 2021-2022.

الاتحاد قادم من فوزٍ صعب على الباطن في الجولة الماضية بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، حافظ به على الصدارة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف.

على الجانب الآخر، تعادل الفيحاء في مباراته الأخيرة مع الاتفاق، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

بالتأكيد يرغب جمهور الفريقين في حضور المباراة من الملعب، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الفيحاء عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء من 35 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 35 ريال الفضي 150 ريال الذهبي 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة 16 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 7 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة.