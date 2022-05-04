ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد الاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين في موسم 2021-22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد، الباحث عن الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي، يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف.

أما نادي الفتح، فقد ضمن إلى حد بعيد الاستمرار في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مناطق الهبوط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

طرح الفتح تذاكر مباراته مع الاتحاد عبر موقع "مكاني"، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح من 40 ريال وحتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر موحدة "عائلات" 40 ريال موحدة "أفراد" 40 ريال المنصة 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الجولة 26 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 5 مايو 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمسين دقيقة بتوقيت مصر.