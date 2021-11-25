ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي؟

يستقبل الاتحاد بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الطائي، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الطائي في سبيل استرداد الصدارة التي خسرها لصالح الشباب وضمك يوم الخميس، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

النمور في المركز الثالث بمباراة أقل عن المتصدرين، برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الطائي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين المركز الأخير بعشر نقاط فقط من 11 مباراة.

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وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والطائي؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الطائي عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي من 15 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 15 ريال الفضي 150 ريال الذهبي 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي هو السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر.