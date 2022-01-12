ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، في المباراة المرتقبة بينهما بالجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي ويقدم أداءً أكثر من رائع مع مدربه كوزمين كونترا، والآمال تتصاعد في الابتعاد أكثر بالصدارة وتحقيق الدرع الغائب منذ مدة طويلة.



أما الرائد فيأتي في المركز السادس ولديه 24 نقطة، ويأمل في أن يكون مضيفًا ثقيلًا كما هي عادته للنمور ويوقف سلسلة انتصاراتهم المتتالية في الدوري بالآونة الأخيرة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذا كنت تريد حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته بهذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والرائد؟

طرح الرائد تذاكر مباراة الاتحاد المقرر إقامتها بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة عبر موقعه الرسمي.

لا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر غير الدخول إلى موقع تذاكر الرائد (هنا) ثم اختيار فريقك واختيار المدرجات.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد؟

تم توحيد أسعار جميع مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لمباراة الاتحاد والرائد بـ11.5 ريال سعودي فقط.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو الجمعة الموافقة 14 يناير 2022، بملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر.