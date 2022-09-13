ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة نادي الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز العميد في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق والفوز على العدالة بالثلاثة في الجولتين الأولتين، ليمتلك 7 نقاط في رصيده.

أما نادي الخليج فلم يحقق أي انتصار في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل مع العدالة في اللقاء الأخير، وخسر من الهلال وضمك في الجولتين الأولتين.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والخليج؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام الخليج، عبر موقعه ittihadclub.etickets، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخليج؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والخليج، ويكون سعر التذكر الموحدة 30 ريال.

الفئة أسعار التذاكر الموحدة 30 ريال

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موعد مباراة الاتحاد والخليج، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الخليج الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والخليج؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.