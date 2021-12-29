ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن؟

يستضيف نادي الباطن على أرضه ووسط جماهيره نادي الاتحاد في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-2022.

قلب الاتحاد خسارته في المباراة الأخيرة ضد الاتفاق بفوز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما نادي الباطن فقادم من تعادلين مع الحزم وضمك، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

مباراة مرتقبة للعميد، وإذا ما أردت حضورها من أرض الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والباطن؟

أعلن نادي الباطن بصورة رسمية عن فتح المدرجات بالمجان للجماهير، أي أنه لا حاجة لشراء التذاكر.

لذلك فكل ما عليك هو التوجه لملعب الباطن ومن ثم اختيار المكان الذي تود الجلوس به سواءً كنت من مشجعي الاتحاد أو أصحاب الديار.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن؟

كما سبق، الجماهير ستتمكن من ملء ملعب الباطن مجانًا.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن في الجولة 15 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 3:10 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:10 بتوقيت القاهرة.