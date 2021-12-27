ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا 2022؟

تنطلق كأس أمم إفريقيا 2022 في 9 يناير القادم، وتستمر لقرابة الشهر حيث تنتهي في 6 فبراير.

أحيطت نسخة كأس الأمم بكثير من الجدل، ففي البداية اعتذرت الكاميرون عن تنظيم نسخة 2019 وانتقلت إلى مصر، على أن تستضيف نسخة 2021.

تأجلت أمم إفريقيا من عام 2021 لعام 2022 لتفشي فيروس كورونا، وكانت عرضة للتأجيل من جديد في الأيام الأخيرة لاعتراض روابط الأندية الأوروبية على موعدها، لكن تأكد إقامتها في الأخير.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والمجموعات؟

يرغب العديد من عشاق المنتخبات العربية المشاركة في حضور مباريات منتخباتهم من الملعب، وفي الأسطر التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس أمم إفريقيا 2022؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مهمة بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2022 للاتحادات الوطنية، والتي تشارك منتخباتها في البطولة.

وعليه، فإن طرق شراء تذاكر كأس الأمم الإفريقية سيحددها كل اتحاد، وذلك مع الإعلان عن طرحها رسميًا.

ما هي أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا 2022؟

هناك 3 فئات لتذاكر كأس أمم إفريقيا 2022، تختلف أسعارها باختلاف الدور الذي تقام فيه كل مباراة.

الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 المجموعات 5.17 8.62 13.79 التذكرة المجمعة لدور المجموعات 6.89 10.34 17.24 دور 8 5.17 8.62 13.79 ربع النهائي 8.62 17.24 25.86 نصف النهائي 10.34 20.68 34.47 مباراة المركز الثالث 5.17 8.62 13.79 النهائي 12.07 27.58 34.47

*الأسعار بالدولار الأمريكي

ما هي نسبة الحضور الجماهيري في كأس أمم إفريقيا 2022؟

بحسب الخطاب الذي تم إرساله من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاتحاد الوطنية، فإن نسبة الحضور الجماهيري في ستكون 5% من سعة كل ملعب في كأس أمم إفريقيا 2022.

السبب في ذلك هو عودة فيروس كورونا مع نهاية 2021 من جديد، وقد تسبب في تأجيل عدد من مباريات الدوري الإنجليزي على سبيل المثال.

ما هي ملاعب كأس أمم إفريقيا 2022؟