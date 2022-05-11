ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر الهلال والاتحاد؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، قمة جديدة في الكرة السعودية وكلاسيكو يجمع بين الاتحاد والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط وذلك بعد فوز الزعيم على الاتفاق في المباراة المؤجلة.

وبالنسبة للنمور، فإن الأربع مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الفتح بأربعة أهداف لكل فريق.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء المثير من الملعب، فسيقوم موقع جول بإرشادك على أسعار وطرق حجز تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر الهلال والاتحاد؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته ضد الهلال عبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع سيتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

🎫 تذاكر كلاسيكو #الاتحاد_الهلال ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

متاحة لكم : 👇🏼https://t.co/DYsR8xTMKv — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 11, 2022

ما هي أسعار تذاكر الهلال والاتحاد؟

تبدأ أسعار كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال، من 50 ريالًا للدرجة الموحدة وحتى 400 ريال للدرجة الذهبية.

الفئة السعر الموحدة 50 ريالًا الفضية 200 ريال الذهبية 400 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 15 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.