ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر النصر والاتفاق في كأس الملك 2021-22؟

يستضيف نادي النصر على ملعبه مرسول بارك نادي الاتفاق في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-22.

يقدم نادي النصر موسمًا للنسيان في الدوري السعودي، وعليه القتال من أجل الفوز بكأس الملك حتى لا يخرج بموسم صفري، وذلك بعد انتهاء أمله في الفوز بالدوري.

ودع العالمي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي على يد الفيصلي، وهو نفس الفريق الذي أقصى الاتفاق من الدور الأول.

جدول مباريات النصر في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من عشاق الفريقين في حضور اللقاء، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والاتفاق.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

تم بالفعل طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمكنك حجز التذكرة عبر موقع "مرسول بارك" الخاص بحجز التذاكر عبر هذا الرابط.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق بين 40 ريال و7500 ريال، بحسب الفئة الخاصة بالتذكرة والمقعد.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 75 ريال B (عوائل النصر) 50 ريال C (أفراد النصر) 40 ريال D (أفراد النصر) 45 ريال E (أفراد النصر) 50 ريال F (أفراد النصر) 75 ريال G (أفراد النصر) 95 ريال H (أفراد النصر) 75 ريال I (أفراد النصر) 50 ريال K (أفراد الاتفاق) 40 ريال L (عوائل الاتفاق) 50 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 550 ريال GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 600 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 550 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 600 ريال PLATINUM LOUNGE 1,500 ريال SPORT LOUNGE NORTH 600 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3,000 ريال THE TERRACE 7,500 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والاتفاق؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والاتفاق، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

وتبدأ المباراة الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة النصر والاتفاق؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.