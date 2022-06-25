ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر الاتحاد والباطن؟
يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والباطن في الجولة 30 والأخيرة في الدوري السعودي 2021-2022.
يدخل نادي الاتحاد المباراة وهو لا بديل له عن الفوز للتتويج باللقب على حساب الهلال المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة فقط، والذي سيواجه في نفس التوقيت الفيصلي، ويمنى عشاق النمور النفس بخسارته وتحقيق فريقهم نتيجة إيجابية لرفع الكأس.
أهمية المباراة بالنسبة لنادي الباطن لا تقل عن الاتحاد، فهو أحد الأندية المتصارعة على البقاء في دوريي المحترفين السعودي، وخسارته ستعني الهبوط للدرجة الأولى.
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ما هي طرق شراء تذاكر الاتحاد والباطن؟
لم يتم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والباطن حتى الآن، ومن المتوقع أن تتواجد عبر موقع الاتحاد الرسمي بعد ساعات، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.
اضغط هنا لموقع تذاكر الاتحاد..
بعد الدخول إلى الموقع سيتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر الاتحاد والباطن؟
أسعار تذاكر الاتحاد والباطن لم تتحدد بالطبع، وسيتم الكشف عنها مع نزول تذاكر اللقاء المنتظر بين الفريقين.
ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟
موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة في الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد- الباطن
الإثنين 27 يونيو 2022،
SSC
الجوهرة المشعة