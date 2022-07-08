ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
يعيش النادي الأهلي السعودي الفترة الأصعب له في تاريخه، فبعد موسم صعب في دوري المحترفين السعودي، هبط للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى.
العديد من الأزمات يعيشها الراقي منذ الهبوط، وخرجت العديد من المطالبات برحيل إدارة ماجد النفيعي، وأشارت العديد من الأنباء عن تمرد للاعبين داخل أروقة قلعة الكؤوس.
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بالتأكيد سيرحل العديد من النجوم من الأهلي، وسيبرم الفريق تعاقدات تليق بموقفه الجديد في الكرة السعودية، وسيسعى للعودة سريعًا لدوري المحترفين.إذًا، ما هي صفقات الأهلي في صيف 2022؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن رحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.
تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022
ما هي صفقات الأهلي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
لم يبرم الأهلي السعودي أي صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2022 حتى الآن، وتنتظر الإدارة هدوء العاصفة التي قد تكلفهم مقاعدهم.
من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
رحل واحد من نجوم النادي الأهلي في السنوات الأخيرة وهو حسين المقهوي مع فتح باب الانتقالات، وعاد إلى ناديه القديم الفتح بصورة حرة ووقع معه حتى صيف 2024.
رحل أيضًا من الراقي بعد هبوطه نوح الموسى في صفقة انتقالٍ حر للنموذجي، فيما عاد أيمن يحيى للنصر مع انتهاء فترة الإعارة.
الأيام المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية 2022 ستحمل المزيد من الراحلين عن الأهلي، وأبرزهم عمر السومة الذي خرجت العديد من الأخبار تربطه بنادي القادسية الكويتي، كذلك كارلوس إدواردو القريب من العودة للبرازيل، كذلك إيزجيان أليوسكي المطلوب في أكثر من نادي في الدوري السعودي للمحترفين.
اللاعب
النادي
القيمة
حسين المقهوي
الفتح
مجانًا
نوح الموسى
الفتح
مجانًا