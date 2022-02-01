ما هي حقيقة غياب 9 لاعبين من مونتيري أمام الأهلي في كأس العالم للأندية؟

يستعد النادي الأهلي، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال شهر فبراير الحالي، وستكون مباراته الأولى أمام فريق مونتيري المكسيكي.

ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراته الأولى في البطولة، أمام مونتيري يوم السبت 3 فبراير الحالي، على ملعب آل نهيان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وسيفتقد الأهلي لخدمات، خماسي الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية وهم; محمد الشناوي، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، كما تأكد غياب أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في كأس الأمم مع الفراعنة.

وفي سياق متصل ترددت بعض الأنباء، عن غياب 9 لاعبين من مونتيري عن الفريق المكسيكي، أمام الشياطين الحمر، نظير ارتباطهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمريكا الجنوبية والشمالية، المؤهلة لكأس العالم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على حقيقة غياب 9 لاعبين من مونتيري أمام الأهلي.

ما حقيقة غياب 9 لاعبين من مونتيري ففي كأس العالم للأندية؟

يشارك من مونتيري 10 لاعبين مع منتخبات بلادهم المختلفة في فترة التوقف الدولي الحالية، الخاصة بتصفيات كأس العالم لأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتأكد عودة سيباستيان فارجاس، لاعب منتخب تشيلي، إلى مونتيري بسبب إيقافه عن المشاركة مع منتخب بلاده بسبب تراكم البطاقات، ليصبح هناك شك حول مشاركة الـ 9 لاعبين الآخرين.

بينما تنتهي مشاركة اللاعبين التسعة مع منتخبات بلادهم فجر يوم الخميس، وسيسافرون بعدها إلى الإمارات للانضمام إلى معسكر الفريق المكسيكي قبل المباراة المرتقبة.

وسترجع مشاركة اللاعبين مع مونتيري إلى وجهة نظر المدرب خافيير أجيري، بالإضافة للجهاز الطبي لتفادي الإرهاق من السفر، ولكن الأمر الأكيد أن قائمة الفريق ستكون كاملة أمام الأهلي، ماعدا لاعب واحد.

وتأكد غياب دوفان فيرجارا عن صفوف مونتيري في الفترة القادمة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي يوم 22 يناير المنصرم.