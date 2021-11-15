ما هي حقيقة انتقال فرجاني ساسي من الدحيل للأهلي السعودي؟

بعد أقل من موسم على انضمامه للدحيل القطري قادمًا من نادي الزمالك، خرجت أنباء تدعي أن فرجاني ساسي سيعود للدوري السعودي من وتحديدًا للأهلي.

ارتدى ساسي من قبل قميص نادي النصر السعودي قبل أن ينتقل للزمالك، والذي خاض معه مسيرة رائعة قبل أن يقرر الرحيل للدوري القطري.

فهل يعود فرجاني ساسي للدوري السعودي وينضم للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة؟ الإجابة تجدها هنا.

ما هي حقيقة انضمام فرجاني ساسي للأهلي السعودي؟

العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن اقتراب فرجاني ساسي من الأهلي السعودي، لكن لم يخرج أي تأكيد بذلك من الدحيل أو الراقي.

لكن أهلي جدة يرغب في تعويض رحيل نجمه البرازيلي باولينيو فجأة مع بداية الموسم، وقد يرى في ساسي التعويض المناسب.

فرجاني ساسي لا يحس بالراحة في نادي الدحيل القطري، ويرغب في الرحيل، وفي هذه الحالة سيكون الأهلي السعودي هو الأقرب بحسب التقارير.

ماذا قدم فرجاني ساسي مع الدحيل؟

لم يشارك فرجاني ساسي إلا في 8 مبارياتٍ فقط مع الدحيل جميعها في الدوري القطري، وخلالها صنع هدفين فقط ولم يسجل.

هذه الأرقام تشير إلى حالة اللاعب مع فريقه، وتؤكد رغبته في الرحيل، وتؤكد أيضًا الأخبار التي تشير إلى أن إدارة النادي لا تمانع بيعه.

ماذا قدم فرجاني ساسي مع النصر؟

لعب فرجاني ساسي في صفوف نادي النصر في موسم 2017-18، ولم يقضي مع الفريق إلا النصف الثاني من الموسم.

لم يقدم المنتظر منه مع العالمي، فقد خاض 9 مباريات صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي أهداف، ليرحل سريعًا إلى الزمالك.