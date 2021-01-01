ما هي حظوظ تأهل الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا؟

تعرف على حظوظ المارد الأحمر للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كمتصدر لمجموعته

تعثر الأهلي في آخر مباراتين له بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بالهزيمة من سيمبا خار الديار، والتعادل مع فيتا كلوب في القاهرة، لتشتعل المجموعة وتبدأ حسابات التأهل.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، برفقة سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي، بالإضافة إلى المريخ السوداني.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة، يتصدر سيمبا الترتيب برصيد سبع نقاط، ويليه فيتا كلوب والأهلي بأربع نقاط، والأفضلية للفريق الكونغولي لفارق الأهداف، وفي المركز الرابع المريخ بنقطة وحيدة.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيمبا 3 2 1 0 2 0 +2 7 2 فيتا كلوب 3 1 1 1 6 4 +2 4 3 الأهلي 3 1 1 1 5 3 +2 4 4 المريخ 3 0 1 2 1 7 -6 1

وبعد تأزم موقف المارد الأحمر وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، في الصعود للدور ربع النهائي من المسابقة، سنستعرض معًا فرص تأهل الأهلي لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا في الأسطر التالية.

ما هي مباريات الأهلي المتبقية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا؟

في الجولة الرابعة سيلعب الأهلي أمام فيتا كلوب في الكونغو، ويلعب سيمبا أمام المريخ في تنزانيا، يوم 16 مارس.

أما في الجولة الخامسة سيطير الأهلي إلى السودان لمواجهة المريخ، ويواجه سيمبا نظيره فيتا كلوب في تنزانيا، يوم 2 أبريل.

وفي الجولة الأخيرة، يستضيف الأهلي نظيره سيمبا في مصر، ويسافر المريخ إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، يوم 9 أبريل.

ما هي حظوظ التأهل الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا؟

في البداية الأهلي سيتوجب عليه الفوز على حساب فيتا كلوب في الجولة الرابعة، لتسهيل مهمته في الصعود للدور القادم، وإن كانت حظوظه ستظل قائمة حتى إذا تعادل، ولكن ستعين عليه حينها انتظار نتائج الآخرين.

وسيدخل الأهلي الجولة الخامسة بشعار لا بديل عن الفوز على المريخ في السودان، ليضمن التأهل بنسبة كبيرة إن كان قد حقق الفوز في الجولة الرابعة، حينها سيصل إلى النقطة العاشرة، وسيكفيه التعادل مع سيمبا في الجولة الأخيرة للتأهل، إن كان قد فاز سيمبا على فيتا كلوب في الجولة الرابعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

أما في حال فوز الأهلي في الجولة الخامسة، وتعادله في الجولة الرابعة، سيصل إلى النقطة الثامنة، ليكون حسم التأهل في الجولة الأخيرة.

الأهلي إن دخل الجولة السادسة، فائزًا على فيتا كلوب والمريخ، سيحتاج إلى التعادل ليتأهل للدور القادم، وينبغي عليه الفوز ليتأهل كمتصدر للمجموعة، أما إن تعادل سيتأهل كصاحب مركز ثاني.