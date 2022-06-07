ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟
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كان موسم 2021-2022 شاقًا على نادي ليفربول، حيث نافس على جميع البطولات حتى اليوم الأخير من الموسم.
خسر الريدز الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الأخيرة، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسره على يد ريال مدريد، لكنه خرج من الموسم بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.سيبدأ الدوري الإنجليزي 2022-23 في 6 أغسطس 2022، وخلال هذه الفترة سيكون على ليفربول الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.
متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023؟
متى تبدأ تحضيرات ليفربول للموسم الجديد؟
يبدأ نادي ليفربول تحضيراته للموسم الجديد في 12 يوليو 2022، وسيقيم المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في شرق آسيا.
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وتحددت حتى الآن مباراتين للريدز في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، الأولى ستكون في تايلاند، والثانية في سنغافورة.
جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد
ستجمع المباراة الأولى بين ليفربول ومانشستر يونايتد في ستاد راجامانجالا بتايلاند، وسيواجه كريستال بالاس في المباراة الثانية على الملعب الوطني بمدينة كالانج، سنغافورة.
|المباراة
|الموعد
النتيجة
|الملعب
|ليفربول - مانشستر يونايتد
|12 يوليو 2022
|ستاد راجامانجالا
|ليفربول - كريستال بالاس
|15 يوليو 2022
|الملعب الوطني