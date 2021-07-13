ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد؟

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2021-22، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

بدأ ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، الاستعداد للموسم المقبل، بروح ومعنويات مرتفعة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، والذي خيب فيه الميرينجي آمال جماهيره بعد الخروج بموسم صفري.

وشهد الموسم الماضي، فشل ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري واحتل المركز الثاني، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد تشيلسي البطل، وفي كأس ملك إسبانيا خرج الميرينجي من دور الـ 32 على يد ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

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ورحل المدرب زين الدين زيدان، وتولى كارلو أنشيلوتي تدريب الميرينجي خلفًا له، وبدأت المرحلة التحضيرية للموسم الجديد بالعودة إلى التدريبات، والمباريات الودية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للبلانكوس استعداداً لموسم 2021-22، مباريات ريال مدريد القادمة في الصيف، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك..

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بدأ نادي ريال مدريد تحضيراته، ومرانه استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي وخاض أول مران له يوم الإثنين 5 يوليو 2021.

وبدأ الميرينجي استعداده للموسم الجديد، بـ 13 لاعبًا فقط، بسبب حصول باقي الفريق على الإجازة السنوية عقب مشاركتهم في بطولتي اليورو، وكوبا أمريكا.

ومن المتوقع عودة باقي اللاعبين في الفترة من 20 إلى 25 يوليو الحالي، للانتظام في التدريبات مع باقي المجموعة.

سيقيم ريال مدريد معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2021-22، في مقر تدريبات النادي في العاصمة الإسبانية مدريد "فالديبيباس".

وسيخرج الفريق الملكي، خارج إسبانيا لخوض بعض المباريات الودية استعدادً للموسم الجديد.

لم يعلن ريال مدريد عن كافة مبارياته الإعدادية للموسم الجديد، ولكنه أعلن حتى الآن عن ثلاث مباريات فقط الأولى أمام فوينلابرادا.

والثانية ستكون يوم 25 يوليو 2021، أمام رينجرز، على ملعب إيبروكس في اسكتلندا، في إطار احتفال الفريق الاسكتلندي بمرور 150 عامًا على تأسيسه.

وسيلعب أمام ميلان الإيطالي يوم فورترسي في مدينة كلاجنفورت النمساوية، يوم 8 أغسطس.