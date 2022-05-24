ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

ندى الشافعي
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كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

يستعد نادي برشلونة لموسم جديد يأمل من خلاله إلى تحقيق البطولات والعودة للإنجازات من جديد، رغم تأثير رحيل ليونيل ميسي الذي لا يزال متواجد.

لم يحقق برشلونة أي بطولة في الموسم الماضي، لكنه تقدم مركز في الدوري الإسباني عن الموسم الأسبق وحصل على المركز الثاني، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ سنوات، لينافس في الدوري الأوروبي الذي خرج منه على يد فرانكفورت.

سيبدأ الدوري الإسباني 2022-23 في 12 أغسطس 2022، وخلال هذه الفترة سيكون على برشلونة الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023؟

متى تبدأ تحضيرات برشلونة للموسم الجديد؟

يبدأ نادي برشلونة تحضيراته للموسم الجديد يوم الأربعاء 25 مايو 2022، حيث توجه مباشرةً إلى العاصمة الأسترالية سيدني لخوض أولى مبارياته الودية.

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ومن المقرر أن يواجه البلاوجرانا 3 فرق خلال الفترة التحضيرية التي تبدأ من أستراليا وتمر بالولايات المتحدة قبل عودة الفريق لإقليم كتالونيا.

جدول مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد

تحددت ثلاث مباريات ودية حتى الآن لبرشلونة، الأولى ضد نجوم الدوري الأسترالي، والثانية والثالثة في الولايات المتحدة ضد إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز على الترتيب.

المباراةالموعدالملعب
نجوم الدوري الأسترالي - برشلونةالأربعاء 25 يوليو 2022،
12:05 مصر، 13:05 السعودية		ستاد أستراليا
إنتر ميامي - برشلونة20 يوليو 2022،
01:30 مصر، 02:30 السعودية		 DRV PNK
نيويورك ريد بولز - برشلونة

31 يوليو 2022،
01:00 مصر، 02:00 السعودية

ريد بول أرينا