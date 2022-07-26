ما هي تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي السعودي التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد من الدوري السعودي 2022-23، جدول المباريات الودية ومكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بعد فترة قصيرة من الراحة، استهل النادي الأهلي السعودي تحضيراته للموسم الجديد، والذي سيكون الأول له في التاريخ في دوري الدرجة الأولى.

كان الموسم السابق للراقي الأسوأ في تاريخه، وهو ما أدى إلى هبوطه للدوري السعودي الدرجة الأولى لأول مرة في التاريخ، لكن يمنى الجمهور النفس في العودة سريعًا لدوري المحترفين.

يبدأ الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى السعودي في 22 أغسطس 2022، ولم يتحدد حتى الآن موعد انتهائه.

متى تبدأ تحضيرات الأهلي السعودي لموسم 2022-23؟

بدأ الأهلي الإعداد للموسم الجديد في 18 يوليو 2022، وتم إجراء بالفحوصات الطبية للاعبين وبدأت التدريبات في ملعبه بجدة.

أين يقام معسكر الأهلي الإعدادي لموسم 2022-23؟

وبعد نهاية الفحوصات الطبية، وتدريبات اللياقة، اتجه الراقي لخوض المعسكر الخارجي.

يقام المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي هذا العام في تركيا، وسيخوض خلاله 4 مبارياتٍ ودية في الفترة بين 22 يوليو و9 أغسطس قبل العودة لجدة من جديد.

تم تحديد تاريخ العودة عقب المباراة الودية الأخيرة في الأراضي التركية، وتحديدًا في 10 أغسطس 2022.

البرنامج الإعدادي للفريق الكروي الأول استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023/2022م ⚽️🗓 pic.twitter.com/vkgCSLKE45 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 17, 2022

جدول مباريات الأهلي السعودي التحضيرية لموسم 2022-23