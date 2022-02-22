لا يزال ملف تجديد عقد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي هو القضية الأبرز في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، في ظل بقاء أشهر قليلة على نهاية عقده الحالي.

إدارة الشياطين الحمر برئاسة محمود الخطيب كانت قد تعاقدت مع الجنوب إفريقي في أكتوبر 2020، ومن المنتظر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2022.

خلال الفترة الماضية، نجح صاحب الـ57 عامًا في تحقيق عديد الإنجازات، إذ حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، بجانب السوبر الإفريقي مرتين، ولقب الدوري المصري وكأس مصر مرة واحدة.

هذه الإنجازات دفعت قطاع كبير من الجمهور الأهلاوي للمطالبة بتجديد عقد موسيماني، لكن بعضهم رفع الراية البيضاء بعد استمرار المفاوضات لمدة طويلة دون جديد، مع تردد أنباء عن مبالغة زوجة بيتسو ووكيلة أعماله في المطالب المادية.

ما هي تفاصيل عقد موسيماني الجديد مع الأهلي؟

عديد المصادر المصرية من صحف ومواقع أكدت بالفعل أن الاتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد قد تم بالفعل، لكن تتبقى بعض الرتوش الصغيرة، التي سيتم حسمها أثناء التوقيع.

وأكدت المصادر الصحفية المصرية أن موسيماني سيوقع على عقد لمدة سنتين، مع وجود بند بأحقية التجديد لموسم ثالث حال موافقة الطرفين.

لكن اختلفت الأقاويل حول المقابل المادي، إذ أنه وفقًا لموقع "في الجول" فإن بيتسو سيتقاضى 165 ألف دولار شهريًا مع وجود بنود أخرى بالعقد خاصة بالمكافآت حال تحقيق عدد انتصارات معين في مباريات متتالية وحال الحصول على بطولات.

أما موقع "يلا كورة" فأوضح أن المدرب الجنوب إفريقي سيتقاضى 185 ألف دولار رفقة مخطط الأداء ومدرب الأحمال، مع وجود شرط جزائي بقيمة ثلاثة أشهر حال فسخ العقد.

لماذا تأخر الإعلان عن تجديد التعاقد إلى الآن؟

في البداية – كما ذكرنا مسبقًا – فإن المفاوضات تعطلت أكثر من مرة في ظل المبالغات المادية من قبل وكيلته، التي استسلمت بعد ذلك لرغبة المسؤولين.

لكن ومع التأكيدات حول الاتفاق على بنود التعاقد، فإن التأخير حاليًا يأتي لوجود خلاف بسيط بين الطرفين.

وفقًا لـ"يلا كورة" فإن الأمر يتعلق بموعد رحيل موسيماني، إذا أراد قبل انتهاء العقد، موضحًا أن الأهلي يصر على عدم رحيله في أي شهر يتضمن مواجهة مع فريق من السداسي المحتل لصدارة جدول الترتيب أو أي مباراة بدوري أبطال إفريقيا.

لكن مصادر الموقع المصري أكدت أن هذا الخلاف لن يشكل عائقًا أمام التجديد، إذا جاء الوقت المناسب للتوقيع، بعيدًا عن ضغط المباريات.

ماذا قال موسيماني عن تجديد عقده؟

بالأمس، أجرى " On the whistle podcast" حوارًا مع موسيماني للحديث عن عدة أمور، كان من بينها ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

بيتسو خلال الحوار أكد أنه حتى الآن لم يجدد عقده، لكنه أعرب عن ثقته من أن التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة.

وقال موسيماني: "حتى الآن لم أجدد عقدي، لكنني واثقًا من أن هذا سيحدث، وإذا لم يحدث، فسأتفاجأ، وأقول لمن سيأتي بعدي (لا أعلم بماذا يجب أن تفوز من البطولات كي تجدد عقدك؟)".

هذا الحديث الساخر عن تجديد العقد من قبل موسيماني لم يكن الحديث الأول له عن هذا الملف، ففي يناير الماضي، تحدث للإعلام كذلك معربًا عن اندهاشه من استغراق المفاوضات معه كل هذا الوقت دون جديد.

وقتها قال الجنوب إفريقي: "منذ فترة طويلة جدًا ونحن نتفاوض حول التجديد، والآن نتفاوض مرة أخرى، ولم نصل لاتفاق بعد، ومؤكد أن هذا الأمر ليس جيدًا على الإطلاق".

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